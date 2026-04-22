名古屋銀行が下げ幅を縮小している。午後２時ごろに、集計中の２６年３月期連結業績について、最終利益が従来予想の１９４億円から２０２億円（前の期比３７．１％増）へ上振れて着地したようだと発表。これを好材料視した買いが下値に入っているようだ。 銀行単体において、有価証券利息配当金などの増加により資金利益が想定を上回ったことが要因という。また、業績上振れに伴い、期末配当予想を５０円から１２０円に引き