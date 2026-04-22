【動画】Snow Manの個性が爆発！『君を守りにきた選手権』／「SAVE YOUR HEART」Dance Practice Snow Manの公式TikTokで『君を守りにきた選手権』動画が公開された。 ■照れる渡辺翔太、自由すぎるラウール…個性溢れるSnow Manの「君を守りにきた」 『君を守りにきた選手権』は、宮舘涼太が主演を務めるドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）の主題歌「SAVE YOUR HEART」の歌