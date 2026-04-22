Prime Videoにて配信中の音楽番組『Star Song Special』公式TikTokに、Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太が登場。B＆ZAIの橋本涼・菅田琳寧・鈴木悠仁と共にSnow Man「カリスマックス」をダンスする動画が公開された。 【動画】岩本照＆松田元太とB＆ZAIの橋本涼・菅田琳寧・鈴木悠仁「カリスマックス」ダンス／『カラシト』予告 ■最後のポーズまで我が道を貫く松田に岩本もニヤリ 動画では薄ピンクのセット