俳優の須賀健太がInstagramを更新。香取慎吾が出演している舞台『新宿発8時15分』を観劇したことを報告。舞台に出演している香取と新納慎也との舞台裏ショットを公開した。 【写真】香取慎吾と須賀健太の仲良し舞台裏ショットなど①② ■「そして香取さんといつか舞台で…僕も頑張ります！！！」（須賀） 舞台『新宿発8時15分』は4月9日から26日まで、東京・日本青年館ホールで上演。その後は大阪公演、福岡