＜下町路線バスの旅＞超お得な１日乗車券を使って、進化する東京・下町で１年以内にオープンした最新のお店をめぐる路線バスの旅。今回は荒川区エリアを巡る。【出演者】吉村 崇井森美幸胗 俊太郎江上敬子（ニッチェ）【今回体験した路線バス】荒川区コミュニティバス「さくら」1日乗車券540円 【訪れた場所】●らーめん・居酒屋斌家（東京都荒川区）営業時間／11:30〜14:30、17:30〜22:00定休日／木曜・からあげ