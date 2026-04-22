お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（52）が企画したカンテレのバラエティー番組「千原ジュニアの座王」が世界進出することが22日、発表された。同番組のグローバル展開に向け、カンテレとフォーマット販売を担当する吉本興業は、フランスの世界最大級のエンターテインメント企業「バニジェイ・エンターテイメント」とフォーマット契約を締結。これにより、フランス、米国、英国など、同社が有する世界25の国と地域、約13