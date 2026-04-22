◇ナ・リーグドジャース1―3ジャイアンツ（2026年4月21日サンフランシスコ）ドジャースの山本由伸投手（27）が21日（日本時間22日）、敵地でのジャイアンツ戦に先発。6回6安打3失点の力投で、開幕から5試合連続でのクオリティー・スタート（QS＝6回以上、自責3以下）を記録したが、初回3失点が重くのしかかり、今季2敗目を喫した。デーブ・ロバーツ監督は試合に敗れはしたが、山本の試合をつくる能力を最大限に評価した