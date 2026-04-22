人気YouTuber「てんちむ」こと橋本甜歌（32）が22日までに、結婚を発表した元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏（36）のYouTubeチャンネルに出演。SNS上で話題となった2人のキス動画について言及した。今回の動画では、家族でピクニックを楽しんだ様子を公開。その後、プロポーズされてから結婚に至った経緯や、交際中の関係などについても赤裸々に話した。その中でてんちむは「動画でこれ言っておいたほうがいいんじゃんって思