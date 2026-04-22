株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）から３月２７日に刊行された書籍「ＳＦ映画ポスター・コレクション ’６０ｓ−’８０ｓ」（本体４１００円+税）が、発売と同時に大好評になり、重版が決定した。「２００１年宇宙の旅」「猿の惑星」「バーバレラ」が公開された１９６８年はＳＦ映画史におけるキーポイント。そこから「ロボコップ」が公開された８７年までの２０年間は、世界的大ヒット作が続々と誕生したＳＦ映画