歌手のクリスタルケイが２２日、都内で行われた横浜感謝祭「ハマフェスＹ１６７」開催記念発表会に出席した。シンボルアーティストとして、５月３０日夜にスペシャルコンサートを行うが「今年はしっとりめな感じでいこうかなと考えている。みんなと一緒に最高の思い出を作りたい」と意気込みを語った。同感謝祭では元ＨｉＨｉＪｅｔｓの郄橋優斗と大学生がタッグを組み、市内の有名ベーカリー・ポンパドウルとカレーパ