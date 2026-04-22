米国とイラン間の停戦交渉が膠着状態に陥る中、ホワイトハウス内部でも意思決定の混乱やリーダーシップ問題を巡る懸念が強まっている。英国のテレグラフによると、ドナルド・トランプ政府内部では交渉の方向や目標さえ不明確だという不満が提起されている。ある関係者は「何が起きているのか誰も分からない状況」とし、「すべてがめちゃくちゃで、責任の所在も不透明」と伝えた。混乱の中心にはトランプ大統領の不規則なメッセージ