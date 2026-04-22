ソウル恩平区（ウンピョング）の恩平韓屋村内で開館予定の「大韓博物館（Korea Museum）」が、名称とは異なり、実際には中国の歴史に関する物品の展示を準備していることが分かり、物議を醸している。20日と21日に訪れた「大韓博物館」の敷地では、地上4階建ての展示館と1階カフェの仕上げ工事が進められていた。建物外壁に貼られたステッカー形式の案内板には、「大韓博物館」の名称の下に、夏・商・周、春秋戦国時代、秦・漢・唐