ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、夏のナイト・エンターテイメントを一新した『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』が開催されます。2026年7月1日(水)から8月26日(水)までの期間中、パークがカラフルなネオン輝く壮大な夜祭り空間へと変貌を遂げます。大人も子どもも心の底からリミットを外してはっちゃけることができる、新感覚のサマー・エンターテイメント体験です。 ユニバーサル・ス