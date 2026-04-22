記事ポイントYANUKとanuansのコラボレーションデニム第3弾が4月29日に発売ワイドフレアデニム2色とデニムフレアスカート1型をラインアップオンラインストアとanuans新宿ルミネ2店、ルクア大阪店で展開YANUKとanuansが、コラボレーションデニム第3弾を2026年4月29日に発売します。anuansの5周年を記念した企画で、ワイドフレアデニム2型とフレアスカート1型を展開。オンラインストアに加え、anuansの実店舗2店でも購入できます。