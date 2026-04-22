国土交通省四国運輸局によりますと、小豆島フェリーから申請のあった減便についてきょう（22日）付けで認可しました。 【画像をみる】減便後のダイヤは？ 中東情勢の影響で急激に航路収支が悪化 実施は来月（5月）16日から当面の間としています。中東情勢にともなう燃料油高騰により急激に航路収支が悪化していて、高速船の一時的な減便を実施し、早期に航路収支の改善を行い長期的な航路維持を図るということです。 減