タレントの上原さくらが21日に自身のアメブロを更新。会員制倉庫型スーパー『コストコ』で購入した品々を紹介した。この日、上原は「コストコで買ってきたもの」というタイトルでブログを更新し「予定外の物も買ってしまったけど、まぁ、だいたいはリピート品です」と報告。購入した商品を複数公開した。続けて、リピート品のひとつだというきのこについて「きのこセットはあれば必ず買うのですが」と明かし「4種類を混ぜて冷凍し