タレントの小倉優子が21日に自身のアメブロを更新。生活雑貨『無印良品』のせいろを使用した日の夕食を公開した。この日、小倉は「昨夜の載せていなかったお夕飯です 予定通り、青椒肉絲にしました！！」と報告し、食卓に並んだ青椒肉絲の写真を公開。続けて「お腹が空いたからと待ち切れず、長男に青椒肉絲と白米を先に出しました！」と明かし「一合以上、食べるようになりました」と長男の食欲旺盛な様子を伝えた。また、他のお