タレントの北斗晶が21日に自身のアメブロを更新。長男・健之介さんの妻で女子プロレスラーの凛と番組で共演したことを明かした。この日、北斗は「女性セブンさんのアンミカちゃんの連載コーナーで対談をさせていただきました」と報告し「ミカちゃんのインタビュアーとしての凄さを感じた今日でした。（アンミカという人は、とてつもない才能の持ち主だと分かっていたけど更に実感しました。）」と絶賛。しかし、対談が盛り上がった