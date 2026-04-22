現地４月21日に開催されたプレミアリーグ第34節で、リアム・ロシニア監督が率いる６位のチェルシーは、三笘薫を擁する９位のブライトンと敵地で対戦。３分、56分、90＋１分に失点した一方、自分たちは１点も奪えず、０−３で惨敗した。これで1912年11月以来となる、リーグ戦５試合連続での完封負けとなった。試合後、ゲームキャプテンを務めたエンソ・フェルナンデスを先頭に、アウェーサポーターの前へ。彼らの言葉を真正面