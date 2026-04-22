五島市の老舗菓子店が、ながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」をモチーフにした焼き菓子を開発しました。 五島市の老舗「御菓子司 はたなか」の発表会でお目見えしたのは… ながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」の形をした、マドレーヌです。 五島産の蜂蜜をたっぷり使ったはちみつレモン味で、椿油でふんわりとした食感に仕上げました。 （畑中 隆仁 専務） 「ながさき未来応援ポケモン “