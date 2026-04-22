「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が21日放送のテレビ東京「あのちゃんの電電電波」（火曜深夜2・00）に出演。理想の男性について語った。この日はゲストにシンガーソングライターのコレサワを迎え、互いの恋愛観についてトーク。コレサワが「“なんでもいいよ”って言ってくれる」人がタイプだと明かす場面があった。「あのちゃんはどっちがいいですか？」と振られると「結構決めてくれたほうが楽かもしれな