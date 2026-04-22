ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は22日、夏のナイト・エンターテイメントを全く新しい体験に一新した『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』を7月1日〜8月26日に開催すると発表した。【写真複数】浴衣姿のパークの人気者たちと熱狂！新ナイト・ショーこのイベントは、ド派手なびしょ濡れダンス・ショーやストリート・ショー、光るフードやグッズが楽しいフードマーケット