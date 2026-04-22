◇MLB カブス7ー4フィリーズ(日本時間22日、リグリー・フィールド)カブスの鈴木誠也選手がフィリーズ戦に「4番・ライト」でスタメン出場。今季1号となる場外弾を放つなど、4打数2安打2打点の活躍をみせました。鈴木選手は5回の第3打席でレフト前ヒットを放つと、7回の第5打席では待望の今季1号が飛び出します。2死1塁の状況でフィリーズの4番手ティム・メイザ投手が投じた3球目のスライダーを完璧にとらえると、打球はレフト方向へ