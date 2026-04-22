世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の本部が入るビルに掲げられた教団の名称＝東京都渋谷区東京高裁の解散命令決定を受けて進む世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の清算手続きに関し、清算人の伊藤尚弁護士は22日までに、教団の預貯金口座の取引を停止させ、少なくとも400億円を保全したと明らかにした。清算手続きに関与しない教団職員約900人を解雇する方針も示した。東京地裁に20日付で提出した報告書を、ホームページで公