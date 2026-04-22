「相続税が心配だから、今のうちに少しずつ贈与しておきたい」親からそんな相談を受けて戸惑った経験はありませんか。実は、資産総額や相続人の数によっては相続税がそもそもかからないケースも多く、生前贈与が必ずしも有効とは限りません。 本記事では、暦年贈与の基本や相続税がかかる基準を分かりやすく整理したうえで、たとえ非課税でも遺言書の準備が大切な理由を解説します。 年100万円の生前贈与は相