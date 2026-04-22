次第に気温も上がり、エアコンを利用している家庭もあるでしょう。エアコンは何年も使用する家電ですが、使っているうちに壊れるケースもあります。賃貸マンションのエアコンが壊れた場合、修理費を自分が払うケースと、大家負担の場合とあり、注意が必要です。 本記事では、賃貸マンションのエアコンが壊れた場合「、修理代は誰が払うべきなのかを解説します。 エアコンが壊れて修理したら「大家持ち