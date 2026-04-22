住宅ローンを検討していると、「少しでも金利が低い銀行を選びたい」と考える人は多いでしょう。そのため、配偶者が「0.1％でも低い銀行を探したい」と、なかなか契約先を決められないケースもあるかもしれません。 一方で、「たった0.1％の差でどれくらい変わるのか」と疑問に思う人もいるのではないでしょうか。借入額が大きい場合は、0.1％の差がどの程度の負担になるのか気になるところでしょう。