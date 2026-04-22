普段車を運転している人は、ウインカー（方向指示器）を出さない車を見かけたこともあるのではないでしょうか。ウインカーは、右左折、車線変更などの際に進行方向を周囲の車や歩行者に示すためのもので、事故を防止する大切な役割があります。 しかし、「いちいち出すのが面倒」などの理由から、ウインカーを出さない人もいるのが実情です。本記事では、ウインカーを出さなかった車と事故になりそ