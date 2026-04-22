元ＳＫＥ４８で女優の古畑奈和（２９）が、２２日から配信されたＳｔｅｌｌａＪｅａｎオリジナルショートドラマ「母の愛人の妻に堕ちました」に、ヒロインとして出演。妻役としてキスシーンに初挑戦したことが分かった。映像作品と小説・シナリオを一つの場所で楽しめる国内初の新しいエンターテイメントプラットフォーム「ＳｔｅｌｌａＪｅａｎ（ステラジーン）」の公開記念作品第２弾となるオリジナルショートドラマ「母の愛