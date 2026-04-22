２０年ぶりの続編となる映画「プラダを着た悪魔２」が５月１日に劇場公開されるのを前に、主演のアン・ハサウェイ（４３）が米誌「ピープル」による「世界で最も美しい女性」に選出された。同誌最新号の表紙を飾ったハサウェイは、ロングインタビューで映画や結婚、そして美に対する自身の考えについて語った。「プラダを着た悪魔２」では、鬼編集長ミランダ役のメリル・ストリープや意地悪な同僚エミリー役のエミリー・ブラン