メッツが２１日（日本時間２２日）、本拠地でツインズに３―５で逆転負け。２００２年以来となる２４年ぶりの１２連敗となった。地元「ニューヨークポスト」紙（電子版）は「ツインズとシャーロットＦＣがメッツをからかう、メッツの不名誉な連敗記録は１２に伸びる」との記事を配信した。記事はツインズの公式Ｘ（旧ツイッター）が逆転勝利後、「１ダース単位で買えるもの卵、バラの花、メッツの敗戦」と投稿したことを画