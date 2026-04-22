EXOのベクヒョンが、G-DRAGONと同じ事務所に移籍する可能性が浮上している。もし実現すれば、SHINeeのテミンに続く大物の加入となり、業界に激震が走りそうだ。【写真】“日本の皇族”も熱狂したベクヒョンの人柄4月22日、韓国メディア『ジョイニュース24』は、ベクヒョンがギャラクシー・コーポレーションと接触し、専属契約に関する深い議論を行っていると報じた。現在は最終的な詳細を調整する段階にあるという。ベクヒョンは20