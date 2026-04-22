元ZEROBASEONEのメンバーが合流したボーイズグループAND2BLE（アンダブル）がデビューを控え、メンバー別のトレーラービデオを公開している。AND2BLEは、YHエンターテインメントが約4年ぶりに披露するボーイズグループだ。グループ名は「AND」と「DOUBLE」を組み合わせた造語で、断片的な姿ではなく、多様な内面が重なり合いながら“自分らしさ”を拡張していくという意味が込められている。【写真】リッキー、色気たっぷりのレア