◆ファーム・リーグ巨人―西武（２２日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の育成・鈴木大和外野手（２６）が快足を披露した。負傷退場した知念に代わり、同点の３回に代打で出場。左腕・冨士から右翼線にはじき返し、好走塁で二塁を陥れた。続く丸の初球で三盗に成功し、中犠飛で生還。５０メートル走５秒７９の快足で勝ち越し点をもぎ取った。鈴木大は２１年育成１位で入団。昨年は支配下昇格を勝ち取り、１軍で４試合