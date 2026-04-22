2026年4月11日（土）発売の雑誌『sweet（スウィート）』5月号増刊には、JILL by JILL STUART（ジル バイ ジルスチュアート）の「晴雨兼用折りたたみ傘」が登場！（写真）【JILL by JILL STUART】晴雨兼用折りたたみ傘付録とは思えないほど高クオリティな折りたたみ傘のデザインや仕様、サイズ感などについて詳しくレビューします。【JILL by JILL STUARTコラボ付録】「晴雨兼用折りたたみ傘」を徹底レビュー！付録は「ILL by JILL