元モーニング娘。でタレントの辻希美と俳優・杉浦太陽の長女でモデルとしても活動する希空（のあ）が、石垣島への旅行で透明感あふれる水着ショットを披露した。希空は２２日までに自身のインスタグラムを更新。「川平湾で初のサバニ乗ったんだー最終日まで満喫できて幸せ！！！」とつづり、透明感あふれる美脚があらわになった黒の水着姿で海の中に佇む姿などをアップした。この投稿にはファンから多くの「いいね！」が寄