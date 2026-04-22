◆ファーム・リーグ楽天―ロッテ（２２日・森林どり泉）楽天・岸孝之投手（４１）が２２日、ファーム・リーグのロッテ戦で約１か月ぶりに登板した。同戦に先発。３回２安打１四球無失点、２奪三振と好投した。初回はキレのある直球にカーブを交えて、無失点。２回は２死二塁のピンチを背負うも、動じない。中村奨を一ゴロに打ち取って、切り抜けた。３イニング目もスコアボードに「０」を刻んだ。通算１７０勝右腕の岸は今