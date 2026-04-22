タレントの辻希美（38）が、22日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（後1：00）に出演。夫タレントの杉浦太陽（45）との交際のきっかけについて語った。【画像】笑顔がステキ！杉浦太陽・辻希美・希空の初共演ショット辻と杉浦は2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生し