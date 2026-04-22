フジテレビが２１日、都内で「ＦＵＪＩＦＵＴＵＲＥＵＰＤＡＴＥ海外共同製作プロジェクト発表会＆１０月期連続ドラマ制作発表」を開催し、海外プロダクションと共同で新作ドラマ「ｋｉＤｎａｐＧＡＭＥ（キッドナップ・ゲーム）」を製作していることを発表した。また司会進行を務めた同局の元エースアナウンサーにも注目が集まった。担当したのは、報道番組「ニュースＪＡＰＡＮ」のキャスターを務めた秋元優里さん（