フランス俳優のジャン・レノ（77）が22日、都内で主演舞台「らくだ」（5月10日初日、東京芸術劇場シアターウエスト）の合同取材会を行った。自叙伝的な1人舞台で、タイトルは自身の人生をらくだに例えたことに由来。日本公演が世界初演となり、自らの人生を音楽や歌を交えて描く。フランス語で上演され、日本語字幕付きとなる。公演は東京を皮切りに、岡山県など全国11都市で行われる。ジャン自ら脚本を書き上げたが「自分の人