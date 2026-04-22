自民党の小林政調会長はきょう、春の例大祭に合わせて東京の靖国神社を参拝しました。自民党小林政調会長「英霊の御霊に哀悼の誠を捧げてまいりました。祖父が戦死をしておりますので、遺族の1人として祖父を含め先人の方たちに感謝の思いを持って参拝をさせていただきました」自民党の小林政調会長はきょう、東京・九段北の靖国神社を参拝しました。「衆議院議員小林鷹之」の名前で記帳し、私費で玉串料を納めたということで