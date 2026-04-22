JR四国は2026年4月22日、ゴールデンウイーク期間（4月24日～5月6日）の指定席予約状況を発表しました。 【写真を見る】JR四国、GW期間の指定席予約率は32.7%快速マリンライナーの指定席はピーク日68.8%特急の予約率は？【22日現在】 22日現在の予約席数は約7万1千席で、予約率は32.7%となっています。 予約のピーク日は、下り（本州方面→四国方面）が5月2日（土）で予約率51.2%、上り