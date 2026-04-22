妊娠中は今から生まれてくる愛しいわが子を思うと、ワクワクしたりドキドキしたり。しかしなかにはネガティブな気持ちで妊娠期間を過ごすママもいます。先日ママスタコミュニティには、2人目のお子さんを妊娠中のママから「産みたくない」というタイトルでこんな投稿が寄せられました。『妊娠7ヶ月だけど、産みたくない。もうどうにもならないけど。1歳の長男も可愛いとは思えない。これからずっと子育てするんだと思うと地獄に感