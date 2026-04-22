アメリカのトランプ大統領は21日、イランとの停戦期間を延長すると発表しましたが、その後もイラン批判を繰り広げています。トランプ大統領は21日午後、自身のSNSで、イラン政府が深刻な分裂状態にあることに加え、仲介国パキスタンの軍トップと首相から要請を受けたため、停戦期間を延長すると表明しました。期限は明らかにしておらず、軍による海上封鎖は続けるとしています。トランプ大統領は停戦延長表明後も、深夜までSNS投稿