【ニューヨーク＝山本貴徳】米フロリダ州のジェームズ・ウスマイヤー司法長官は２１日、対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」を手がけるオープンＡＩに対し、利用者が自身や他人に危害を加える恐れがある内容を入力した場合の対応について、情報提供を求めたと発表した。発表によると、当局は昨年４月にフロリダ州立大学で２人が死亡した銃乱射事件を巡り、チャットＧＰＴが容疑者の計画立案に関与したかどうかを