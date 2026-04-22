◇インターリーグホワイトソックス11-5ダイヤモンドバックス（2026年4月21日フェニックス）ホワイトソックスに不思議な「珍」ランニングホームランが飛び出した。8-2の9回無死一塁で、サム・アントナッチ内野手（23）が打席に入ると、左打者の背番号17は投球を流し打って左翼線へ。すると、その打球をフェンス際に座っていた「ダイヤモンドバックス」の帽子をかぶった成人男性の「ボールボーイ」が、ファウルと勘違い