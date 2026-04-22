解散命令を受けた旧統一教会の清算手続きで、少なくとも400億円に上る教団の預貯金が保全されたことがわかりました。旧統一教会をめぐっては高額献金などが問題となり、東京高裁は2026年3月、解散を命じました。解散に向けて始まった清算手続きで、清算人の弁護士が4月20日、東京地裁に対し「口座取り引きを一時停止し、少なくとも400億円の預貯金を保全した」とする報告書を提出したことがわかりました。報告書ではこのほか、教団