規制線が貼られた藤沢駅北口前の地下通路＝２２日午後１時１５分ごろ、藤沢市内２２日午後０時１０分ごろ、藤沢駅前の地下通路で「透明のビニール袋に入った黄色い液体が放置されている」と通行人から１１０番通報があった。神奈川県警藤沢署によると、体調を悪くした人の情報や、異臭の発生はない。通報を受け、同駅北口前には消防車など６台が出動。地下通路周辺に規制線が張られた。