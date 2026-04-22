【岡田紗佳のもう一度見たい麻雀Ｍリーグ】４月１３日第２試合南２局３本場＝萩原聖人（雷）、茅森早香（フ）、内川幸太郎（風）、中田花奈（Ｂ）ＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツの岡田紗佳です。レギュラーシーズンをギリギリの６位で突破した雷電は、１週間で３連勝を含む８連対を達成し、セミファイナルで大きくポイントを積み重ねました。そのキッカケとなったのは、萩原選手の値千金のトップです。親番が落ちた南２局、