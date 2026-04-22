【公式リポーターまつかよが見たＭリーガー】先週１６日の第２試合でトップを取ったのは竹内元太選手。インタビューの冒頭で「前回ハコラス取って怒られたので…」と言うので、「誰に？」と聞くと「醍醐さんに」「結構怒ってました」というお答え。「自分で取り返してこいよ」「今日負けたら終わりだから」なんて言われたそうで、私もつい「そこまで？」と口にしてしまいました。醍醐選手はジェントルマンですし、正直、竹内選手